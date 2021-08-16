محافظ دمياط ترأس الاجتماع الدوري لصندوق تمويل الإسكان

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، اليوم الاثنين، بحضور إسلام إبراهيم، نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير مديرية الإسكان، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام، وممثل المديرية المالية.

تناول الاجتماع عرض الموقف الراهن لمشروعات الإسكان الاقتصادي والصناعي والأولى بالرعاية، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، بخصوص إعداد كراسات الشروط والمواصفات والاعلان عن طرح بيع الوحدات السكنية والمحلات التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمزاد العلنى، والإجراءات المُتخذة للبدء في تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمنطقة «الزناري»، ودراسة موقف تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها لنشاط تجاري أو ترفيهي.

وتابعت المحافظ أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لمعاينة قطعة أرض تم تحديدها بمدينة كفر سعد، لإنشاء مشروع إسكان استثماري عليها، وما انتهت إليه الوحدتان المحليتان بالروضة وفارسكور، لحصر الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، واستلام الوحدات غير المستغلة لتسكين الحالات ممن ينطبق عليهم الشروط، كما اطلعت على موقف ترميم وصيانة عدد عمارات الإسكان الاقتصادي والأولى بالرعاية في عدد من المناطق.

واطلعت المحافظ على الموقف الخاص بمشروعات إنشاء 2 عمارة إسكان استثماري بالقطعة رقم 36 بشارع 107 بمدينة رأس البر، وإنشاء عمارتين بالقطعة رقم 35 بشارع 105 بالمدينة، وأيضاً إنشاء عمارة تجاري وإداري وسكني على مساحة 240 متراً مربعاً، بشارع «فكري زاهر» في مدينة دمياط.

وبحثت محافظ دمياط، خلال الاجتماع الدوري للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، عدداً من الطلبات والمذكرات المقدمة للجنة، وعرض كافة المحاور المُتعلقة بها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها.