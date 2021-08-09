للمرة الثانية.. محافظ دمياط تقرر النزول بالحد الأدنى للثانوية العامة

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الاثنين، على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022، من مجموع 235 درجة، إلى 230 درجة، وذلك تحقيقاً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، و نظراً لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية.

وأكد عادل عثمان، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مع أخذ تعهد على ولي الأمر بعدم مطالبته بتحويل نجله طوال فترة الدراسة بتلك المرحلة، لتفادي حدوث كثافات عالية بباقي المدارس.

وأقام وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في وقت سابق، احتفالية لتكريم الطالبة «آلاء ريحان محمد اللاوندي»، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

وأهدى وكيل الوزارة شهادة تقدير للطالبة الحاصلة على المركز الأول، تقديراً لتفوقها الدراسي، متمنياً لها النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس للشئون الفندقية والخدمات السياحية، قسم مطبخ، للعام الدراسي الحالي.

وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره لعائلة الطالبة «آلاء»، وما بذلوه من جهد لمساعدتها على التفوق، مشيداً بجهود القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد العمل والجهد لدفع المنظومة التعليمية، وحث الطلاب على التفوق والنجاح، واحتلال المراكز الأولى دائماً.