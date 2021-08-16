حدائق الحيوان: «هنحط مخدر في الموز» لاصطياد قرود الأهرام

علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على ظاهرة غزو القرود لشوارع ومنازل بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، إذ قال إنه يجري حاليا التعامل معهم من الأطباء البيطرين، «بنعملهم فخ، جايبين الأكلات المحببة ليهم، زي الموز وغيره وحاطين فيها مخدر، كي نستطيع الإمساك بالقرود والنسانيس، بدلًا من هروبها»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد».

ظهور القرود بمنطقة حدائق الأهرام ناتج عن سلوكيات خاطئة

وأضاف «رجائي»، أنه وصل بلاغ للإدارة المركزية، بأن هناك قرود ونسانيس في منطقة حدائق الأهرام في الشوارع وأعلى المنازل، مؤكدًا أن هذا الأمر ناتج عن السلوكيات السيئة للمواطنين، « فيه ناس بتربي تماسيح، وفيه ناس بتربي نسانيس، وفي الآخر لما يحس إنه يُسبب له إزعاج يقوم مطفشة في الشارع، عشان كده بنلاقي تماسيح في بعض الترع، وممكن تكون القرود دي هي اللي طفشت من نفسها»، إذ أنها خرجت من إحدى الفلل بالمنطقة.

تجمعات المواطنين تدفع القرود للهروب وعدم السيطرة عليهم

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن هذه القرود تبدوا أنها متعودة على المكان، ولكن جاري التعامل معها، «الأطباء هناك من بدري، ومعاهم كل أدوات التخدير، احنا موجودين هناك ويتعاملوا معاهم، حتى ولو استدعوا أنهم يستخدموا بندقية التخدير سيتم استخدامها، المكان مفتوح وأشجار عالية، عاوزين هدوء من أجل التعامل مع الموقف، لكن للأسف فيه ناس كتير متجمعة ده يخلوهم يهربوا بسرعة».

الحيوانات دي في الحدائق آليفة للغاية ومستأنسة

وتوقع أن يتم السيطرة على الموقف من الآن وحتى صباح باكر، «فيه خطورة من النسانيس دي، فية ناس مش بتحبهم بل بتخاف منهم، كمان النسناس ممكن يقتحم أي مكان، ولما يدخل أماكن مش عارفها، بيبقى عصبي، ممكن يفركش الدنيا، أو يعض حد، زي ما تيجي بقى قدامه، إنما الحيوانات دي في الحدائق آليفة للغاية ومستأنسة، بس لما تكون في مكان غير بتاعها أو مش عرفاه بتكون عصبية»، كما أنها لم تكن المرة الأولى، بل ظهر واقعة مشابهة في نفس المنطقة منذ 3 أشهر.