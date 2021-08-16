وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية أصبحت تتيح 90 خدمة مرقمنة بالكامل

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد الخدمات المرقمنة المتاحة على منصة مصر الرقمية وصل إلى 90 خدمة مرقمنة بالكامل، موضحا أن كل هذا تم بعد التعاون والتنسيق مع كل الوزارات المقدمة لتلك الخدمات.

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، الأحد، أنه عرض مؤخرا على رئيس الوزراء، خطة إطلاق المزيد من الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات، وذلك بسبب أن هناك قطاعا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في التعامل المباشر مع التكنولوجيا حتى الآن، موضحا أن الوزارة تعمل على أن يستفيذ هذا القطاع أيضا من الخدمات المرقمنة.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه لهذا عرض على رئيس الوزراء التوسع في عدد مكاتب البريد التي تقدم خدمات منصة مصر الرقمية، أو مراكز الاتصال التي من الممكن أن يتصل بها المواطنون ليستفيدوا من تلك الخدمات.

عمرو طلعت: جامعة مصر المعلوماتية تفتتح أبوابها مع بداية العام الدراسي

وأردف وزير الاتصالات، أن الاجتماع الذي جمعه أمس الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء، شهد أيضا الحديث عن جامعة مصر المعلوماتية، التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، موضحا أنه عرض على رئيس الوزراء استعدادات الجامعة لفتح أبوابها مع بداية العام الدراسي القادم، معربا أنه يتمنى أن تحقق هذه الجامعة نقلة نوعية في تخريج الخبرات والكوادر الجيدة على مستوى الاتصالات وتكنولجيا المعلومات.

عمرو طلعت: نعمل على مشروع ضخم لأرشفة كل مستندات الحكومة إلكترونيا

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع، شهد أيضا الحديث عن العاصمة الإدراية الجديدة، ورؤية وزارة الاتصالات في أن تنتقل الحكومة من مرحلة الحكومة الورقية إلى مرحلة حكومة لا ورقية، كاشفا أن هناك بالفعل مشروعا ضخما للغاية، يستهدف تحقيق أرشفة إلكترونية لكل المستندات والملفات الخاصة بالحكومة.

وأردف أن وزارة الاتصالات تتعاون مع كل الوزارت بغرض عمل أرشفة لكل ملفاتها، موضحا أن هذا سيمهد الطريق إلى انتقال الحكومة من المرحلة الورقية إلى حكومة لا ورقية.