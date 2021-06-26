130 مليون جنيه حصيلة برنامج «مشروعك» لدعم الشباب بجنوب سيناء

قال محمد عبد الرحمن، مدير عام مشروعك بمحافظة جنوب سيناء، إن برنامج «مشروعك»، نجح على مدار 6 سنوات في توفير 1850 فرصة عمل للشباب، وبلغ عدد المشروعات المستفيدة من تمويل البرنامج 693 مشروعًا متنوعًا بمختلف مدن المحافظ.

وأضاف أن تكلفة هذه المشروعات بلغت 130 مليون جنيه، وتعد هذه التمويلات الأعلى على مستوى المحافظات المصرية، لكون إجمالي عدد السكان بالمحافظة لا يتخطى 170 ألف نسمة مقارنة بعدد السكان في المحافظات الأخرى.

الرئيس قرر إطلاق البرنامج من عام 2015

وأوضح مدير برنامج مشروعك في تصريح له اليوم السبت، أن الرئيس السيسي قرر إطلاق برنامج «مشروعك»، عام 2015، بهدف التسهيل على المواطنين إجراءات القروض من البنوك لإقامة المشروعات الصغيرة بأقل قيمة ربحية والتي بلغت 5% فقط، و ذلك عن طريق الوحدات المحلية.

عقد 400 ندوة ولقاء لتوعية الشباب بالمشروع

وأشار إلى أنه جرى عقد أكثر من 400 ندوة ولقاء تثقيفي وتوعوي للشباب والمواطنين بكافة مدن المحافظة، لتوعية والاستفادة من برنامج مشروعك الذي يعد برنامج قومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، ويهدف إلي تذليل الصعوبات والعقبات أمام الشباب لتنفيذ مشروعات جديدة، وتحفيزهم على إقامة مشروعات ذات جدوى لهم و تعينهم على تحسين أحوالهم المعيشية، وخلق مستثمر صغير في المستقبل.

التمويل يصل إلى 20 مليون بحد أقصى

وأكد أن تمويل برنامج مشروعك يصل إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى، مما يشجع على إقامة مشروعات كبيرة إلى حد ما، وإعطاء فرصة للشباب في إقامة مشروعات كبيرة بالتشارك فيما بينهم.