أماكن وتكلفة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الإسكندرية

تتجه أنظار أبناء الإسكندرية نحو استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية، مع عودة استئناف رحلات السفر مجددا، والتي أصبحت تستلزم ضرورة تلقي لقاح كورونا، الأمر الذي تبعه ضرورة وجود شهادات معتمدة للسفر تثبت تلقي الشخص للتطعيم، وترتب عليه إعلان وزارة الصحة المصرية، بدء استخراج شهادات مميكنة معتمدة للحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية، ما بين الأماكن التي وفرتها صحة الإسكندرية للحصول على تلك الشهادة والتكلفة المقدرة.

أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الإسكندرية

وفرت مديرية الصحة بالإسكندرية، 5 أماكن لاستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، حيث تم مراعاة توزيع تلك المكاتب على كافة أحياء الإسكندرية.

وفي نطاق أقصى شرق الإسكندرية جرى توفير مكتب صحة المندرة، شارع ملك حفني، قبلي السكة الحديد، قسم ثان المنتزه، بالإضافة إلى مكتب صحة سموحة، شارع زكي رجب، قسم سيدي جابر.

فيما تم توفير مكتب المراقبة الدولية، 4 شارع محمد السيد كريم، قسم الجمرك، والذي يتواجد وسط الإسكندرية، بينما تم توفير مكتبين غرب الإسكندرية، هما: مكتب صحة العامرية، شارع القسم بجوار مستشفى العامرية، قسم أول العامرية، ووحدة العجمي البحرية، الهانوفيل، بجوار نقطة شرطة فوزي معاذ، قسم الدخيلة.

300 شهادة معتمدة للحاصلين على كورونا في الإسكندرية

وأوضح الدكتور محمد خليل، مدير مكتب صحة سموحة، أنه جرى إصدار ما يقارب ال 300 شهادة معتمدة التي تحمل رمز الاستجابة السريع QR Code بمحافظة الإسكندرية للراغبين في السفر إلى الخارج من الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

وأشار خليل في تقرير حصلت عليه «الوطن»، إلى أن تلك الشهادات التي تم استخراجها للذين تم تطعيمهم مسبقا ضد «كوفيد 19»، سواء جرعة واحدة أو جرعتين.

مواعيد وتكلفة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في محافظة الإسكندرية

وتعمل أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا في الإسكندرية المقدر عددهم 5 أماكن، من 9 صباحا إلى 9 مساء جميع الأيام.

فيما تتمثل الأوراق المطلوبة في جواز سفر ساري و كارت التطعيم، بالإضافة إلى تكلفة الشهادة 100 جنيه مصري للمصريين أو ما يعادل 10 دولارات امريكي للأجانب.