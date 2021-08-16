وفاة سيدة وجنينها بعد حقنة «بنج» قبل خضوعها لولادة قيصرية بقنا

توفيت سيدة حامل وجنينها بسبب إصابتها بتشنجات حادة، خلال نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى قنا العام، بعدما خضعت لإعطائها حقنة «بنج نصفي»، حيث كانت تستعد للولادة في غرفة عمليات مستشفى دشنا المركزي، اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن السيدة، وهي من مركز دشنا، توفيت قبل وصولها إلى مستشفى قنا العام، حيث تم تجهيز غرفة عناية مركزة لإنقاذها من تشنجات حادة أصيبت بها، نتيجة حقنة «البنج»، التي تسببت لها في مضاعفات خطيرة، وإصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، توفيت على أثرها.

وتابع مدير مستشفى قنا إن هذه الحالات تحدث كثيراً، ولكن يتم إحالتها إلى أماكن مجهزة بسرعة، وإيداعها العناية المركزة للعلاج والمتابعة المستمرة، موضحاً أن جنيها توفى أيضاً داخل الرحم، قبل ولادته، حيث كان المقرر أن تخضع لعملية ولادة قيصرية بمستشفى دشنا المركزي.

الوفاة ليس لها علاقة بحريق مستشفى دشنا

وأضاف «الديب» أنه تم وضع جثة المتوفاة في مشرحة مستشفى قنا العام، مؤكداً أن الوفاة ليست لها علاقة بالحريق الذي حدث في مستشفى دشنا المركزي، في وقت سابق اليوم الاثنين، والذي أسفر عن تلف غرفتي الأشعة في المقر المؤقت للمستشفى، بقرية «فاو قبلي» شمال مركز دشنا.

وتفقد نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر، موقع الحريق، وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لتقدير التلفيات، وإعادة العمل في المستشفى، بينما قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن الحريق لم يسفر عنه أي خسائر في الأرواح بين الطاقم الطبي والمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.