مصرع سائق «تروسيكل» وإصابة نجله في حادث بالإسماعيلية

لقي شخص في الأربعينيات من العمر مصرعه اليوم الاثنين، في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية «تروسيكل»، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، قرب مدينة أبوصوير، أسفر عن إصابة طفل، ابن المتوفي، تم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

سيارة تصدم تروسيكل يستقل شخص ونجله

تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة مع دراجة نارية «تروسيكل»، يستقله شخص ونجله، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف، تولت نقل سائق التروسيكل ونجله إلى مستشفى جامعة قناة السويس، حيث توفى ألأول فور وصوله المستشفى.

وقالت مصادر طبية إن المتوفى يُدعى «سالم عرفات سالم»، مقيم بمنطقة «كوبري 4»، بدائرة مركز ومدينة أبوصوير، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد قليل من وصوله المستشفى، متأثراً بإصابته.

إيداع الطفل العناية المركزة

واضافت المصادر أن طفله، في عمر 10 سنوات، تم إجراء الطوارئ اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وأشارت إلى أن الطفل في حالة حرجة، وتم دخوله لغرفة العناية المركزة، مصاباً بنزيف داخلي وكسور مختلفة، ويحتاج إلى عدة تدخلات جراحية.

إصابة 4 في حادث على دائري الإسماعيلية

وفي وقت سابق ظهر اليوم الاثنين، أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب سيارتين ملاكي على الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائق إحدى السيارتين، مما أدى إلى انحرافها اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة.

وقال شهود عيان إن الحادث تسبب في انقلاب سيارة ملاكي أخرى، تقودها سيدة في الثلاثينيات من العمر، وبرفقتها ابنتها طفلة 3 سنوات، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس.