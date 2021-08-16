إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وطفلتها في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص جراء انقلاب سيارتين ملاكي علي الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، ظهر اليوم، الإثنين، وجرى نقل المصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بانقلاب سيارتين ملاكي.

شهود عيان: اصطدام سيارة بعمود إنارة

وقال شهود عيان إن سيارة ملاكي انحرفت عن مسارها أثناء سيرها بالطريق الدائري بالإسماعيلية مما تسبب في اصطدامها بأحد أعمدة الإنارة والجانب الخرساني للطريق، وتسبب الحادث في انقلاب سيارة ملاكي أخرى تقودها سيدة في الثلاثينيات من العمر وبرفقتها ابنتها 3 سنوات.

ودفع مرفق اسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين لطوارئ مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

شهود عيان: الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة

وأكد شهود العيان أن الحادث لم يسفر عن إصابات خطيرة وأن الاصابات عبارة عن كدمات وجروح سطحية، وقالت مصادر طبية إن المصابين خضعا للفحوصات الطبية والاشعات للاطمئنان علي صحتهم.

وكان شخص لقي مصرعه وأصيب شخص آخر جراء تصادم سيارتين بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي الجمعة الماضي اثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة «ربع نقل»، قرب محطة تحصيل الرسوم في الإسماعيلية.