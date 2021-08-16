وظائف جديدة بمنطقة بني سويف الأزهرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الشيخ عصام حسني، مدير عام منطقة بني سويف الأزهرية، عن وظائف جديدة داخل المنطقة، عبارة عن التعاقد بنظام الاستعانة بخدمات عاملات بمرحلة رياض الأطفال داخل المعاهد الأزهرية في فترة الدراسة فقط، وفقاً لعدد من الشروط والإجراءات.

شروط التعاقد مع العاملات الجدد برياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية ببني سويف

حددت منطقة بني سويف عدد من الشروط الواجب توافرها في العاملات الجدد وهي:

1 ــ ألا يزيد السن عن 50 عاماً.

2 ــ أن تكون خالية من الأمراض المعدية وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة.

3 - أن تكون حسنة السير والسلوك.

4 ـ أن تكون لها قدرة على التعامل مع الأطفال.

5 - أن تكون مقيمة في نطاق الإدارة التعليمية مع إثبات ذلك بالوثائق الرسمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف العاملات الجدد برياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية ببني سويف

1- صورة بطالة الرقم القومي وكتابة رقم التليفون عليها.

2 ــ صورة شهادة الميلاد.

3 ــ صورة المؤهل ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية أو الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية.

4 - شهادة صحية حديثة بخلوها من الأمراض المعدية وتكون معتمدة.

5 ــ حافظة بلاستك توضع بها كافة المستندات.

كما أعلنت منطقة بني سويف الأزهرية عن تلقي الطلبات في إدارة رياض الأطفال بمنطقة بني سويف الأزهرية في الفترة من 17 أغسطس الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.