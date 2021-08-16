أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في محافظة بني سويف علمي وأدبي

أعلنت منطقة بني سويف الأزهرية بقيادة فضيلة الشيخ عصام حسني مدير عام منطقة بني سويف الأزهرية، والدكتور محمود عبد القادر، الوكيل الثقافي بالمنطقة، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي اليوم، على مستوى محافظة بني سويف.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة بني سويف القسم العلمي

وتضمنت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة بني سويف في القسم العلمي الطالب إبراهيم سليم إبراهيم حمد، المقيد بمعهد سمسطا الأزهري، الذي حصل على مجموع 649 درجة بنسبة نجاح 99.85%، ليحصد المركز الأول على مستوى محافظة بني سويف والسادس على مستوى الجمهورية، وفي الترتيب الثاني على مستوى محافظة بني سويف جاء الطالب عبد الله شحاته فهمي فتح الباب، معهد سمسطا الأزهري، 633 درجة بنسبة نجاح 97.38%، والترتيب الثالث على مستوى المحافظة للطالب إسلام رمضان رجب أحمد، معهد صفط راشين بمركز ببا، بمجموع 630 بنسبة نجاح 96.92%، وفي التريب الرابع أحمد حسام أحمد مندي محمد، معهد الفشن الأزهري، بمجموع 629 بنسبة نجاح96.77%، وفي الترتيب الخامس حصلت الطالبة أفنان حسين فاروق محمد، معهد فتيات بني سويف الأزهري بمجموع 619 درجة، بنسبة 95.23%، وفي الترتيب الخامس مكرر حصلت الطالبة نبيله محمد صبحي محمود، معهد فتيات ببا، بمجموع 619 درجة، بنسبة نجاح 95.23%

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة بني سويف القسم الأدبي «مبصر»

جاءت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة بني سويف كالتالي:

سادات صبري عبد الفتاح قطب، معهد فتيات إهناسيا المدينة، المركز الأول بمجموع 607 درجة بنسبة، 96.35 %.

أميرة محمد محمد إسماعيل، معهد فتيات أطواب بالواسطى، المركز الثاني بمجموع درجات 595 بنسبة 94.44% .

زينب ابو الغيط عز الدين خليفه، معهد فتيات جزيرة النور، وحصلت على المركز الثالث بمجموع درجات 590 درجة، بنسبة 93.65% .

شيماء سيد أمين محمد معهد فتيات إهناسيا المدينة، وحصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 590 درجة، بنسبة 93.65 %.

رمضان شعبان رمضان عويس، معهد بوش الأزهري، وحصل على المركز الخامس ب585 درجة بنسبة 92.86%.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة بني سويف القسم الأدبي "مكفوفين"

وجاءت أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة بني سويف القسم الأدبي مكفوفين كالتالي:

كريم ربيع عبد الكريم عبد الحليم، معهد إهناسيا المدينة، وحصل على المركز الأول بمجموع درجات 511 درجة بنسبة 81.11 %، .

محمد عبد النبي عبد الحميد محمد، معهد بوش بناصر، المركز الثاني بمجموع 468 درجة بنسبة نجاح 74.29 %،

طارق شعبان محمود عبد الحسيب، معهد سدمنت الجبل بمركز إهناسيا، المركز الثالث بمجموع درجات 405 درجة بنسبة نجاح 29. 64 %.

مدير منطقة بني سويف الأزهرية يهنئ الأوائل وأسرهم

وقدم فضيلة الشيخ عصام حسني مدير عام منطقة بني سويف الأزهرية، التهنئة لأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بمناسبة تفوقهم وأسرهم، كما تلقى التهنئة والإشادة من قيادات محافظة بني سويف وبخاصة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الأقليم والذي وجه التهنئة والإشادة للمنطقة الأزهرية في بني سويف على جهودها المبذولة، وبخاصة حصول أحد ابناء المحافظة على المركز السادس على مستوى الجمهورية.