خطوات التسجيل في اختبار القدرات بكليات الأزهر الشريف

بدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري 2021، التسجيل لأداء اختبارات القدرات للبدء في مرحلة تعليمية جديدة، وهي الجامعية، ويتساءل كثيرون عن خطوات وشروط التقديم.

وفي هذا الإطار تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2021، خطوات وطرق التسجيل في موقع تنسيق بوابة الأزهر، لأداء اختبارات القدرات، وذلك في السطور التالية:

موعد التسجيل لأداء اختبارات القدرات بالأزهر

وبحسب بيان الأزهر، استعد مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، لبدء اختبارات القدرات إلكترونيا لأول مرة السبت الماضي، الموافق 7 أغسطس الجاري 2021، وتستمر حتى يوم 19 من الشهر نفسه.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في اختبارات القدرات

- الرقم القومى للطالب وصورة منه.

- رقم جلوس الطالب في الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021 وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- 3 صور شخصية.

خطوات التسجيل في موقع الأزهر

- يبدأ الطلاب الراغبين في التسجيل لإجراء اختبار القدرات الدخول على هذا الرابط (من هنـــا).

- سيطلب من الطالب إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بكل طالب ورقم التأكيد.

- ستظهر بيانات الطالب بعد التأكد من صحتها، ثم الضغط على «التالي».

- يتم اختيار الكلية التي يرغب فيها الطالب، وستظهر قيمة الرسوم، ويتم سدادها من خلال «فوري».

- يتم بعدها تحديد موعد أداء الاختبارات.

شروط التسجيل فى اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2021

يشترط للتسجيل لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الآتي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021 بأقسامها المختلفة (العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية).

- أن يكون مقيدا بالمعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الحالي.

الكليات التي يتطلب اجتيازها اختبارات القدرات

- كليات التربية بنين وبنات

- كليات التربية الرياضية للبنين والبنات

- كلية التمريض للطالبات بالقاهرة

- المعاهد الفنيه للتمريض بالقاهرة ودمياط وأسيوط

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة

- كليات الدراسات الإنسانية للبنات

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا

- كلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا

- كلية اللغات والترجمة