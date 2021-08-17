حارس عقار عن قرود حدائق الأهرام: «مش أول مرة يظهروا.. والناس بتأكلهم»

قال بكري جابر، حارس عقار بمنطقة حدائق الأهرام، التي أثير بها حالة من الذعر أمس الاثنين، بعدما شوهد أكثر من قرد بالمنطقة، إن هذه القرود تظهر كل فترة في نفس المنطقة ولا تؤذي أي شخص مثلما حدث قبل حوالي الشهر وبالتحديد قبل العيد الكبير، موضحا أن الناس في المنطقة يتعاملون معها بكل ود ويقدمون لهم الطعام والمياه، مؤكدا أن لا أحد في المنطقة يعرف من أين جاءت تلك القرود، كما أن كل الجهات المعنية التي حاولت الإمساك بها لم تستطع.

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، الاثنين، أن هذه القرود سبق وأن ظهرت بالمنطقة أكثر من مرة، موضحا أنها تظهر بالنهار دائما وتختفي في الليل حيث تتسلق الأشجار المتواجدة بالمنطقة للمبيت بها، متابعا: «محدش عارف يمسكها خالص».

محافظة الجيزة: لا نعرف حتى الآن السبب في ظهور تلك القرود

وقال اللواء علاء بدران المتحدث باسم محافظة الجيزة، إنه حتى الآن لم يتم التعرف على المكان الذي جاءت منه هذه القرود، موضحا أنه لو كانت هاربة من حديقة الحيوان، كما قال البعض، فكان من السهل أن يتم التعرف على ذلك.

متحدث محافظة الجيزة: وضعنا مخدرا للقرود بالطعام للإمساك بها

وأضاف «بدران» خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، الاثنين: «حقيقي مش عارفين لسه أسباب وجود القرود بالمنطقة دي»، كاشفا أن كل الجهات المعنية بالأمر تعمل حاليا على الإمساك بهذه القرود وتسليمها إلى حديقة الحيوان، مشيرا إلى أن الجهات المعنية لجأت لوضع مخدر ببعض الأطعمة وقدمتها إلى القرود حتى يتمكنوا من الإمساك بها في أقرب وقت.

وكان قد أصاب سكان وأهالي منطقة حدائق الأهرام حالة من الذعر بعدما تفاجأوا بعدد من القرود على شرفات منازلهم.