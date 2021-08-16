المتهم بقتل «طفل أطفيح» يدلي باعترافات تفصيلية خلال تمثيل الجريمة

مثّل «محمد.ر» المتهم بقتل «طفل أطفيح»، جريمته، التي وقعت الأسبوع الماضي، في حضور النيابة العامة، حيث اعترف بخطف الطفل المجني عليه «محمود علاء»، وقتله بغرض سرقة «التوك توك» الخاص به، ثم قام ببيعه في محافظة الفيوم، وعقب تمثيله الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، صدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، ونُسبت له اتهامات الخطف والقتل العمد المقترن بالسرقة.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، خلال المعاينة التصويرية التي مثّل فيها كيفية استدراج الطفل المجني عليه ثم خطفه ثم قتله، وسرقة «التوك توك» الخاص به، وأكد المتهم أن المجني عليه حاول مقاومته، إلا أنه تمكن من شل حركته وقتله، وألقى جثته في المقابر، واستولى على «التوك توك»، ولاذ بالفرار.

مصاهرة

وأكدت التحقيقات والتحريات التي جرت حول الحادث، أن هناك علاقات نسب ومصاهرة بين عائلتي القاتل والمجني عليه، وهو ما سهّل مهمة القاتل في خطف المجني عليه وقتله بغرض سرقته.

والد المجني عليه

كما استمعت جهات التحقيق لأقوال والد الطفل المجني عليه، الذي اتهم «محمد.ر» بخطف نجله وقتله وسرقة التوك توك الخاص به.

دفاع المجني عليه

وحضر المحامي بالنقض، شعبان سعيد، دفاع أسرة المجني عليه، التحقيقات التي جرت، وأوضح أن الأجهزة الأمنية بذلت جهودا مضنية لتحديد وضبط المتهم، خلال فترة وجيزة، مشددا على التمسك بحق أسرة المجني عليه، أمام المحكمة، بعد إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ولحين القصاص منه.

تجديد حبس

ومن المقرر أن يمثُل المتهم، غدا الثلاثاء، أمام قاضي المعارضات، للنظر في أمر تجديد حبسه على ذمة القضية التي تحمل رقم 1413 لسنة 2021 إداري أطفيح.

جثة في المقابر

وكانت البداية ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة، بتغيب الطفل المجني عليه، ثم بلاغ آخر بالعثور عليه في مقابر بأطفيح، حيث تم تشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة، حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم، وهو أحد أفراد القرية، وأن الجريمة تمت بغرض السرقة، وألقت القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بقتل الطفل المجني عليه، كما أرشد عن مكان بيع التوك توك بالفيوم.