الأربعاء.. صرف مرتبات أغسطس 2021 لموظفي 20 وزارة

تواصل وزارة المالية لليوم الثاني على التوالي صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للموظفين بالجهاز الإداري للدولة صباح غدٍ الأربعاء.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 الثلاثاء إلى نحو 33 وزارة وجهة ومصلحة حكومية على رأسها وزارت الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القوى العاملة، الإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها بالإضافة إلى وزارات «الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، والبترول، إضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لهم إلى جانب صرف مرتبات أغسطس للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب».

صرف مرتبات الموظفين بـ 13 وزارة الخميس

ويتجه صباح الأربعاء، موظفو 20 وزارة وجهة حكومية على رأسهم الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وغيرها لصرف مرتبات شهر أغسطس الحالي بينما يبدأ موظفو 13 وزارة وجهة حكومية صباح الخميس لصرف مرتبات شهر أغسطس 2021 على رأسها وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة علاوة على المديريات التابعة لها بالمحافظات هذا إلى جانب العاملين في مؤسسة الأزهر الشريف، وموظفي رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

22 و23 أغسطس للمتخلفين عن الصرف في الأيام العادية

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي حددت الوزارة أيام 22 و23 أغسطس موعداً لصرف مرتبات شهر أغسطس 2021 للعمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف المرتبات في الأيام العادية بداية من يوم 16 و17 و18 أغسطس.