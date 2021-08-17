بسبب الأوفر برايس.. ارتفاع أسعار 3 سيارات 2022 خلال 5 أيام

ترتفع وتيرة ظاهرة الأوفر برايس داخل السوق المحلية للسيارات خلال الفترة الأخيرة من العام الجاري 2021، حيث ارتفعت أسعار عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي، زيادات سعرية مختلفة من الموزعين المختلفين للسيارات، بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من الطراز.

خلال الأيام الـ5 الماضية ارتفعت أسعار 3 طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية، موديل 2021 و2022، وصلت إلى 7 آلاف جنيه، وهي:

هيونداي النترا HD موديل 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 247 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 255 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 260 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 270 ألف جنيه.

-الفئة الخامسة بسعر 277 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

هافال H6 موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتأتي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 372 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 402 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 418 ألف جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 445 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 148 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

نيسان صني موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

-الفئة الأولى بسعر 185 الف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 210 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 220.500 جنيه.

-الفئة الرابعة 235.500 جنيه

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 أحصنة، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.