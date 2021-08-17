وكالة الفضاء: القمر الصناعي الأول للجامعات وزنه كيلوجرام واحد

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنهم احتفلوا اليوم، بانتهاء النشاط الفضائي الجامعي بين الوكالة وكليات الهندسة والعلوم والحاسبات، وكان لديهم أنشطة مع 27 كلية يمثلون 17 جامعة، قدموا 27 مشروعًا، تشرف عليها الوكالة، وتقدم الدعم المالي لتنفيذهم، موضحًا أن كل كلية لديها مشروع تشرف عليه الوكالة وتستفيد منه، والطلبة يستفيدون علميًا وفنيًا وهذا المشروع يعتبر مادة من مواد التخرج، مشددًا على أن عدد كبير من الطلبة تقدموا للعمل، وهؤلاء الطلبة حصلوا على تدريب صيفي في السنة الماضية أهلهم لكي ينفذوا المشروعات الحالية.

الأقمار الصناعية تختلف

وأضاف «القوصي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الاثنين، الأقمار الصناعية تختلف من حيث الحجم والوزن، وتبدأ من كيوجرام واحد وتصل إلى عدة أطنان، والقمر الذي سيعملون عليه «كيوب سات» وزنه حوالي واحد كيلوجرام، وحجمه حوالي 10 سنتيمترات مكعبة.

موعد إطلاق القمر الصناعي

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنهم بدأوا مع جامعة بنها، وعملوا معهم على قمر صناعي، وبالفعل وصلوا إلى مراحل متقدمة، واتفقوا مع جهة من اليابان على إطلاق هذا القمر في الفترة من مارس إلى مايو من العام المقبل، مشيرًا إلى أن اليابان من الدول المتقدمة في مجال الفضاء، وهي دولة تقدم تعليمًا جيدًا، وهناك تعاون معهم، ولكن قمر «كيوب سات» تم بشكل كامل في مصر دون الاستعانة بخبرات أجنبية، مؤكدًا أنهم أصبحت لديهم الخبرة في العمل على عدد من الأقمار الصناعية بأحجام أكبر تصل إلى 25 كيلوجرامًا.

وشدد على أن التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأقمار الصناعية حاليًا تتجه إلى الأوزان الخفيفة، مع زيادة الكفاءة أيضًا، وهذا نتيجة التقدم في الذكاء الاصطناعي الذي يوفر الكثير من القطع ما نفس الأداء.