حملات توعية للتحذير من فيروس كورونا برأس البر

قدَّم فريق التواصل المجتمعي بإدارة التربية والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، اليوم، التوعية ومساعدة المواطنين وكبار السن خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بمراكز تطعيم المسافرين بمركز طب الأسرة بالحي الرابع بدمياط الجديدة والمركز الطبي بالمدينة.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتقديم التوعية والعمل على راحة المواطنين وتقديم كل سبل الراحة وحسن تنظيم العمل، بالإضافة للحفاظ على سرعة وجودة عملية التطعيم.

ونظمت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر حملات التوعية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا الوبائي وأهمية تلقي لقاح كورونا بواسطة فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتوعية والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط بمدينة وشواطئ ومصيف مدينة رأس البر بمحافظة دمياط والتي ستستمر لمدة شهر حتى الخامس عشر من شهر سبتمبر المقبل.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة والمراكز الثابتة وتطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للمواطنين الراغبين في استخراجها و شدد على التأكد من تطعيم المسافرين، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم.

وشدد وكيل الوزارة على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، موضحا أن مراكز إعطاء اللقاح المتنقلة تشهد إقبالا كثيفا للمواطنين والتي تتابع عملها على مدار الساعة من الساعة 9 صباحا لـ9 مساء، حيث تستقبل المواطنين المسجلين بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميا من هنا وذلك للحد من انتشار الفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19.