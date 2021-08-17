تجهيزات «السايبرات» في انتظار سبوبة نتيجة الثانوية: بناخد حلاوة النجاح

مكان واسع يعج بضجيج صوت الألعاب الإلكترونية وفيديوهات اليوتيوب، الجميع منخرط أمام شاشات ينبعث منها ضوء عالٍ، ويضع السماعات الضخمة على أذنيه، منفصلًا تماما عن العالم، لا يقطع ذلك الاندماج سوى صوت صاحب المكان وهو يقول، «الوقت خلص أزوِّد لك تايم ولا خلاص؟» هكذا هو الحال داخل مركز الحاسب الآلي «سايبر» أحمد شحاته، بمنطقة حدائق القبة، والذي سيتغير حاله في الساعات المقبلة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

«ده الموسم بتاعي الحلاوة فيه بتكفيني شهر قدام»، هكذا تحدث «أحمد» صاحب السايبر عن موسم ظهور نتيجة الثانوية العامة، والذي يعد أفضل مواسم الرزق بالنسبة له بعد العيدين الفطر والأضحى، وهو ما يستمر لمدة يومين على عكس ما يعتقد البعض، «في طلاب بيفضلوا مستنيين تاني يوم عشان يشوفوا النتيجة في روقان بعيد عن الزحمة، والسنة هطلعها بـ20 جنيه».

صاحب السايبر: واحد حضني وباسني عشان نجح.. وبنت صوتت وجريت لما جابت مجموع وحش ومحاسبتنيش

يروي صاحب السايبر لـ«الوطن» أهمية رقم الجلوس بالنسبة لأهالي الطلاب وكيف يعتبر أحد الأسرار غير المقبول إفشائها، «رقم الجلوس ده كأنه سر حربي، كل أم أو طالب بتيجي ماسكاه في إيدها جوه ورقة ومخبياه عشان محدش يجيبه لبنتها، خاصة في الأماكن الشعبية وهنا الأهالي كلها جيران وكل واحد بيكون عايز يداري على نتيجة ابنه، وبستغل وجود الأهالي وبعمل مشاريب سخن وساقع وببيع حاجة ساقعة».

منذ أمس بدأت الأهالي تترك أرقام جلوس أبنائها لدى «أحمد» يهدف الحصول على نتيجة الثانوية فور صدورها على موقع وزارة التربية والتعليم، يتفاءلون به ويتعاملون معه منذ زمن بعيد، «أنا جيبت نتائج عيالهم كلهم، وبيقولوا وشي حلو، والحمد لله اللي بيخرج من عندي أغلبهم بيزغرطوا»، ويكمل مازحًا: «لما بلاقي المجموع معدي الـ90%، بطلب الحلاوة قبل ما أقولها».

يوم نتيجة الثانوية يتغير شكل سايبر أحمد بعض الشىء، حيث يستغني عن أحد الأجهزة، ليفسح المكان لمقعد عريض يجلس عليه أولياء الأمور، في انتظزار النتيجة، كما يجهز هو حاله لها، «بشحن باقة نت أكبر وبطمن إن جودة النت حلوة، وبحاول أجيبها اول واحد في الحتة، عشان مع أول نتيجة يتظهر عندي الكمل بيسيب كل السايبرات اللي حواليا وبيجيلي».

يتذكر صاحب السايبر مواقف طريفة حدثت معه خلال يوم نتيجة الثانوية العامة، سواء مع النجاح أو الإخفاق، «مرة راجل فضل يحضن فيا وشالني من على الأرض وقعد يصرخ لما ابنه جاب 92% وأنا أقوله خلاص يا حج وهو ولا هنا، ومرة تانية مجموع بنت طلع وحش، وأمها ضربتها بالقلم والبنت جريت وفضلوا يصوتوا في الشارع ونسيوا يدوني الفلوس» .