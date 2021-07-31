شوقي يحيل مشرفي لجنة امتحان ثانوية عامة للتحقيق: «تسريب الامتحان اتطور»

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إحالة مشرفي إحدى اللجان الامتحانية للثانوية العامة للتحقيق بعد تورطهم في تسريب الامتحان اليوم الذي عقد لطلاب الشعبة العلمية ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا شخص يريد إحداث بلبلة من ضمن حملة ممنهجة محترفة ولكن يستحق العقاب وقد علمنا موقع اللجنة واسم الطالب وسوف نحوِّل كل أعضاء اللجنة للتحقيق الفوري.

جدير بالذكر أن طلاب الشعبة العلمية أدوا اليوم امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا ورقياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.