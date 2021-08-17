محمد رمضان يتابع تجهيزات حفله في الساحل.. «صور»

يتابع محمد رمضان كواليس تجهيزات المسرح الذي يستضيف حفله في منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا في منطقة جولف بورتو مارينا، وهو الحفل الذي يحمل عنوان «أقوى حفل في الساحل».

وكشف منظمو الحفل شركة تذكرتى ومحمود الشيخ ونبيل السويسي، في تصريحات صحفية، عن تواجد النجم محمد رمضان بشكل مستمر في البروفات لمتابعة الأمور النهائية تمهيدا لتقديم الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس.

وتحدث السويسي والشيخ عن كواليس حصرية لحظة تواجد محمد رمضان أمام المسرح، حيث فور وصوله احتشد حوله الجمهور وكل سكان جولف بورتو مارينا من أجل التقاط الصور معه.

وكان موقع «تذكرتي»، قد كشف عن أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، حيث تتضمن ثلاث فئات، وهم التذكرة العادية: 200 جنيه، التذكرة الذهبية: 750 جنيهًا، التذكرة الـVIP: بـ2000 جنيه.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، سيقدم مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً، وفي شكل استعراضي على خشبة المسرح، منها نمبر وان، ومافيا، وإنساي، وحبيبي، وغيرهم.

ومن المُقرر أن يقدم محمد رمضان، واحدة من أغانيه الجديدة التي لم تطرح بعد، في مفاجأة للجمهور، لاسيما وأنه كان يصور أغنية جديدة في مطروح قبل أيام، حيث ظهر في الكواليس وهو يرتدي الزي البدوي، ليشكر بعدها الأهالي هناك على كرم الضيافة، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.