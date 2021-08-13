الفنان رامي دياب يعلن وفاة شقيقة زوجة محمد رمضان

غيب الموت السيدة غادة أبو النجا، شقيقة نسرين أبو النجا، زوجة الفنان محمد رمضان، عن عالمنا مساء الخميس، حيث لم يتحدد بعد موعد الجنازة والعزاء.

وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحلة على تقديم واجب العزاء، حيث كتب المُمثل الشاب رامي دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «لا إله إلا الله.. أقسم بالله قلبي واجعني عليكي جدًا.. ومش عارف أصدق الخبر لحد الآن.. لأني شفت منك مواقف جدعنة مشفتهاش من رجالة.. بس متغليش على اللي خلقك».

رامي دياب ينعى غادة أبو النجا: قلبي واجعني عليكي

فيما قالت صديقتها «ريم»: «يارب ارحمها وونس وحدتها ياغادة ويجعلك من أهل الجنة ويجعل المرض شفيع ليكي بحق كل ألم وتعب وصرخة تعب غادة أبو النجا».

وكانت غادة أبو النجا، تحرص دومًا على دعم الفنان محمد رمضان، حيث ساندته إبان حفله الأول في الساحل الشمالي، عام 2019، قائلة: «يا رب يخليك لينا يا حبيبي وتفضل نمبر وان وعالمي وإن شاء الله الحفلة هتكسر الدنيا».