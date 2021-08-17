السر في «المرتفع الأزوري».. الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة طقس الثلاثاء 17 أغسطس 2021 والذي يواكب ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث من المنتظر حدوث انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

انخفاض درجة الحرارة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء بسبب تغلب المرتفع الأزوري على المنخفض الهندي وسيطرته على معظم الأنحاء، ما يؤدي إلى شعور أفضل بدرجة الحرارة.

وأوضح خبراء الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 35 درجة كما تنكسر الحرارة على جنوب الصعيد بسبب نشاط الرياح، كما توقعوا أن تكون الأجواء لطيفة ليلا على كل الأنحاء.

اليوم إعلان نتيجة الثانوية العامة

وينتظر طلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة والتي من المنتظر الإعلان عنها اليوم، حيث توفر جريدة الوطن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة كانت مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة حيث أدى الطلاب الامتحانات طبقًا لنظام التعليم الجديد، بأسئلة جديدة وطريقة جديدة للإجابة وعدم الاعتماد على الشكل التقليدي للأسئلة والإجابات في كراسة الإجابة.

موجة حارة شهدتها البلاد الأيام الماضية

ومرت البلاد خلال الأيام الماضية بموجة من الطقس الحار والتي تخللتها ارتفاع نسب الرطوبة مما زاد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، قبل أن تنخفض الحرارة تدريجيًا بدأ من يوم الأربعاء الماضي، بينما تشهد انخفاض أكثر اليوم لتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ35 درجة.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام القبعات وأغطية الرأس والشمسيات وارتداء الألوان الفاتحة وتناول المزيد من المياه خلال ساعات النهار لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.