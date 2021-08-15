الأرصاد: هدوء أمواج البحر المتوسط بعد اضطرابها الأيام الماضية (فيديو)

قالت منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ شواطئ الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا بالأمواج، ولكن اليوم تكون حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج على الشواطئ، وتكون مناسبة للمصيفين للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

وشددت على ضرورة تجنب المواطنين للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا، مبينة أنَّها الفترة التي يتمّ تسجيل بها أعلى درجة حرارة، لكن في حالة الاضطرار للنزول للشارع لابد من «وجود غطاء للرأس وشمسية أو كاب، مع تناول كميات كافية من السوائل والمشروبات، وخصوصا الماء».

تهوية المنازل بشكل جيد

وأضافت المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها مع الإعلامي باسم طبانة والإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّه من الضرورة التهوية الجيدة للمنازل والأماكن المتواجد بها المواطنين فذلك يعطي الإحساس بالرطوبة بشكل أقل ودرجات حرارة أقل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمورية، والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 37 26

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 26

مطروح 31 25

السلوم 32 25

سيوة 37 24

بورسعيد 33 27

دمياط 32 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 38 26

بني سويف 38 26

المنيا 39 25

أسيوط 39 26

سوهاج 50 26

قنا 41 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 38 28