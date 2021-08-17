حمو بيكا ينفي خلافه مع نور التوت «فيديو»

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا مروجي خبر خلافه مع نور التوت، وقال بيكا خلال الفيديو «ما أشيع عن خلافي مع نور التوت، كلام كذب وأي شخص سيكتب عني كلام غلط سأتخذ جميع الإجراءات القانونية».

وقال بيكا، عبر حسابه على «فيسبوك»: «الموضوع إني شديت مع بودي جارد كلمني بطريقة وحشة في الساحل ولم يكن حمو موجود معنا وقتها».

واختتم بيكا «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد حقود كداب».

تردد خلال الساعات القليلة الماضية نشوب مشاجرة بالكراسي بين مطرب المهرجانات حمو بيكا ومنافسه نور التوت أمام إحدى البوابات في مارينا، وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للمشاجرة والتي ظهر فيها نور التوت وهو يحمل كرسي وحوله زحام شديد، أدى إلى التكدس أمام إحدى بوابات مارينا.

حمو بيكا ينضم للعرض المسرحي «شمسية وأربع كراسي»

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، منذ أيام، انضمام مطرب المهرجانات حمو بيكا للعرض المسرحي «شمسية وأربع كراسي» والذي يعرض في الساحل الشمالي.

ولاقى أشرف عبد الباقي هجوما حادا من الجمهور بسبب مشاركة حمو بيكا في العرض المسرحي.

مسرحية شمسية وأربع كراسي، بطولة أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي، ويجري عرضها الآن في مدينة الساحل الشمالي.