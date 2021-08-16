علماء: الوصول لمناعة القطيع في «كورونا» مستحيل بسبب «دلتا»

حذر علماء من أن هدف الوصول إلى ما يُعرف باسم «مناعة القطيع»، تجاه فيروس «كورونا» المستجد، أصبح مستبعداً مع تفشى متحور «دلتا»، واحتمالات ظهور سلالات أخرى فى المستقبل أكثر فتكاً، خاصة بالنسبة لغير المحصّنين. وسلط موقع محطة تليفزيون WFLA-TV، التابعة لشبكة «إن بى سى» الأمريكية، الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن عالم المناعة البريطانى البارز السير أندرو بولارد، الذى أبلغ المشرّعين فى المملكة المتحدة أن فكرة الوصول إلى «مناعة القطيع» فى عالم به متحور «دلتا» أصبحت «أسطورية».

وفى كندا، كشفت دراسة حديثة، أجراها علماء من جامعة «ماكجيل» فى مدينة كيبيك، أن فيتامين «د» لا يحمى من الإصابة بفيروس كورونا، وأنه لا يوجد أى دليل على أن تناول فيتامين (د) يقلل من معدلات الإصابة بالمرض، أو حتى تقليل شدته، وفقاً لموقع «studyfinds».

دراسة كندية ضمت مشاركين من 11 دولة: فيتامين «د» لا يقي أو يحمي من الإصابة بالفيروس

وخلال الدراسة ركز الباحثون على المتغيرات الجينية التى ترتبط بزيادة مستويات فيتامين (د)، من خلال تقنية تسمى «عشوائية مندلية»، التى تستخدم المتغيرات الجينية المرتبطة بعامل خطر محتمل، فى بحث اختير المشاركون فيه من 11 دولة فى جميع أنحاء أوروبا، بحسب مؤلف الدراسة الدكتور جيوم بتلر لابورت.

وسمحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخراً بمنح جرعة لقاح إضافية من لقاحى «فايزر» أو «موديرنا» لذوى المناعة الضعيفة لحمايتهم بشكل أفضل. وقالت مفوضية إدارة الغذاء والدواء بالهيئة، جانيت وودكوك، فى بيان، إن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة، أو الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، بسبب السرطان أو أمراض أخرى.