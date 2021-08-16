إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 208 ملايين حالة

اقتربت الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من تسجيل 208 ملايين حالة، وذلك منذ ظهوره في أواخر عام 2019، ووصل الإجمالي إلى 207984087 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4374761 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 186447031حالة.

اعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس محلية العدوى، أمس الأحد، في البر الرئيسي للبلاد، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن من بين الحالات تم تسجيل 6 حالات في كل من مقاطعتي جيانجسو و خنان، وحالة واحدة في مقاطعة هونان.

وأضافت اللجنة الصينية، إن البر الرئيسي الصيني سجل أيضا 38 حالة إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»، بما فيها 11 حالة في مقاطعة يوننان، و5 في كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و قوانجدونج، و4 في مقاطعة فوجيان، وحالتان في كل من بكين و شنجهاي، وحالة وحدة في كل من بلدية تيانجين ومقاطعات شانشي و لياونينج و هيلونججيانج.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها أو وفيات مرتبطة بالفيروس، امس الأحد.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 225481 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 1556 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 225481 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 2167 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 569058 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، 13957 إصابة جديدة بالفيروس و270 حالة وفاة خال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 20332000 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى569058 حالة وفاة.

عربيا، سجلت السلطات الصحية في الجزائر، 603 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 حالة وفاة ، فيما تماثل 643 مريضا للشفاء خلال االساعات الـ24 ساعة الأخيرة.

من جانبه، قال مدير المعاهد الوطنية للصحة الامريكية، فرانسيس كولينز، امس الأحد، إن حالات الإصابة بالفيروس، في الولايات المتحدة قد تتجاوز 200 ألف يوميا حيث أن أحدث موجة من الفيروس مدفوعة بسلالة «دلتا» الهندية، تتصاعد بشكل حاد للغاية دون وجود علامات على وصولها ذروتها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضاف كولينز، لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن «دلتا» معدية جدا، وهذا الوضع المفجع حيث لا يزال 90 مليون شخص غير مطعمين ويقفون مكشوفين أمام هذا الفيروس، موضحا أن «هذه هي الفوضى التي نحن فيها. نحن في عالم من الأذى، وهو منعطف حاسم لمحاولة بذل كل ما في وسعنا لتغيير ذلك».

وأشار مدير المعاهد الوطنية، إلى أن الارتفاع الحاد في عدد حالات الأطفال المصابين في البلاد مقلق للغاية، مشيرا إلى وفاة 400 طفل على الأقل بسبب الفيروس.

حصيلة وفيات «كورونا» في الجزائر تصل إلى 4794 حالة

وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إن إجمالي الإصابات بلغ 187258 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4794 حالة، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية لحالات الشفاء من الفروس في البلاد إلى 126026 شخص,

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى ان 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة، خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 12 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، كما سجلت 15 ولاية أخرى 10 حالات على الأقل.

الصحة التونسية: في تطعيم أكثر من 594 ألف تونسي ضد الفيروس

وفي تونس، تراجع حضور «كورونا» بعد انخفاض نسبة العدوى بالفيروس وتكثيف حملات التطعيم من قبل السلطات الصحية، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاحد، عن نجاحها في تطعيم أكثر من 594 ألف تونسي ضد الفيروس للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما وخاصة منهم الطلبة الدارسين خارج تونس وفي الجامعات التونسية.

وأشارت عضو الحملة الوطنية للتطعيم الدكتورة رافلة تاج، إلى ان الإقبال على التطعيم من قبل الطلبة كان جيدا وقد تمت عمليات التطعيم بمساعدة الجيش والأمن والمتطوعين وباستعمال لقاحي «مودرنا» و «جانسن» الأمريكيين.

كما اكد الأطباء أن الأوضاع داخل المستشفيات تحسنت خاصة بعد توفر الأكسجين والأدوية بفضل دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 1678 إصابة جديدة بـ«كورونا» و28 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 623940 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 21827 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأشارت الوزارة التونسية، إلى تسجيل 3579 حالة شفاء جديدة من «كورونا»، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى لترتفع حصيلة المتعافين من الفيروس الى 564271 حالة.