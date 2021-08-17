«عم ضياء» لطلاب الثانوية قبل ظهور النتيجة: الطب زي التجارة.. كله رايح

تحدث الفنان محمد جمعة، الذي عرفه الجميع بشخصية «عم ضياء»، ذلك الرجل الذي يعتبره الكثيرون «أيقونة التشاؤم»، والذي جسّد «جمعة» شخصيته في مسلسل «الوصية»، حول نتيجة طلاب الثانوية العامة، والتي من المقرر لها الظهور عقب ساعات قليلة من الآن، قائلًا إنَّ نتيجة الثانوية لطالما شكلت له ضغطًا كبيرًا وقت دراسته في صغره.

وأضاف «جمعة» لـ«الوطن»، أنَّ فترة دراسته بـ الثانوية العامة لم تكن ذكرياتها جيدة إطلاقا، لافتًا إلى أنَّها كانت مليئة بالضغط النفسي والذهني والبدني، والسهر لساعات طويلة من أجل المذاكرة، وتعب الأعصاب في انتظار ظهور النتيجة، لذا لا يحب تلك الفترة من حياته.

محمد جمعة: الجيل الجديد تعلق بـ عم ضياء.. وأطلقوا عليه أيقونة التشاؤم

كما أشار الفنان المصري، إلى أنَّ الطلاب والجيل الجديد بشكل عام تعلق الكثيرين منهم بشخصية «عم ضياء» الرجل المتشائم دائمًا، لذا إذا وجه لهم نصيحة حول نتيجة الثانوية العامة على طريقته فستكون، «إنتوا قلقانين من إيه؟ من النتيجة، وطب وإيه يعني، اللي هيجيب مجموع كبير، زي اللي هينجح بمجموع صغير، واللي هيدخل طب زي اللي هيدخل تجارة، وهندسة زي حقوق، كله رايح.. كله رايح».

ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الوزارة ومشاركة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، وكذلك مؤشرات أولية حول تنسيق الجامعات.

ووجّه الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، رسالة طمأنة لطلاب الثانوية العامة قبل اعتماد وإعلان النتيجة، وقال «شوقي» لـ«الوطن»: «لا داع للتوتر والقلق من جانب الطلاب وأولياء الأمور، فالطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي، وطلاب الثانوية العامة هذا العام حصلوا على تعليم ممتاز، وهذه الدفعة مميزة فى الجامعة العام المقبل، وسيدركون أن طريقة تعلمهم أكثر تقدماً مما يتمّ في الجامعات».