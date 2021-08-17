حريق هائل في عقار بدائري المريوطية.. ومحاولات للسيطرة عليه

شب حريق في عقار سكني بمنطقة دائري المريوطية بالهرم في الجيزة، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات، إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، ولا تزال قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة عليه.

حريق في شقة سكنية ببولاق الدكرور

وكانت قوات الحماية بالجيزة، وضباط المباحث، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.