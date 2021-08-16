الدفع بـ13 سيارة إطفاء لإخماد حريق بشركة مواد غذائية في البحيرة

اندلع حريق هائل بمخازن مصنع شركة مواد الغذائية، في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجرى الدفع بعدد 13 سيارة إطفاء، بتوجيه من العميد محمد بلبع، مدير الحماية المدنية بالبحيرة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، بعد ظهر اليوم الاثنين، يفيد بنشوب حريق هائل في أحد مخازن الإنتاج الخاصة بمصنع شركة مواد الغذائية، بدائرة مركز حوش عيسي، ووجه على الفور بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتجري حالياً أعمال السيطرة على النيران.

وأكدت مصادر بشركة المواد الغذائية أن المخزن، الذي اندلع فيه الحريق، يضم الإنتاج من المواد الغذائية الخاصة بمصنع «الجوهرة» في حوش عيسى، ولم تتضح على الفور أسباب الحريق، فيما تواصل الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة على الحريق، وحصر الخسائر الناجمة عنه.

ولفتت المصادر إلى أن مصنع شركة «الجوهرة» للمواد الغذائية بحوش عيسى، كان قد شهد حريق هائل خلال العام الجاري، وأرجعت التحريات سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي.