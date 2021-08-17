ضبط مالك القرود بعد إثارة الذعر في حدائق الأهرام

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط مالك القرود بمنطقة حدائق الأهرام بعد إثارة الذعر بين السكان نتيجة هروب القرود وانطلاقها بالمنطقة.

وكشفت مصادر أمنية أن قرار الضبط والتحفظ على مالك القرود لمناقشته وفحص عما إذا كان لديه تراخيص من عدمه.

ظهور قرود في حدائق الأهرام

وكان مقطع فيديو قد تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قرود تهاجم سكان منطقة حدائق الأهرام، واتخذت محافظة الجيزة والأجهزة المختصة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وأثار مشهد وجود قرود في المنطقة السكنية بحدائق الأهرام ذعر المواطنين، حيث استعانت إدارة منطقة حدائق الأهرام بالأطباء البيطريين بحديقة الحيوان من أجل السيطرة على القرود وإمساكها وهو ما حدث بالفعل بعد وضع أفخاخ لها بها أطعمة محقونة بمادة مخدرة لتسهيل ضبطها.