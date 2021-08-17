القائم بالأعمال الأمريكية ينفي مغادرته أفغانستان

نفى القائم بالأعمال الأمريكية في أفغانستان، روس ويلسون، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» مغادرته البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قال في وقفت سابق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن القائم بالأعمال الأمريكي في أفغانستان، تواجد، امس الأول الأحد، في مطار العاصمة «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان آلاف المدنيين، الراغبين بالفرار من أفغانستان، احتشدوا، امس الاثنين، في مطار العاصمة كابول، بعد سيطرة حركة «طالبان» على عاصمة البلاد، مما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء.

وسيطرت حركة «طالبان»، أمس الأول الأحد، على القصر الرئاسي في كابول دون أي اشتباكات مع حراس الأمن، كما أزال مقاتلو الحركة علم أفغانستان من القصر.

من جانبه، أعلن مسؤول أمني غربي، صباح اليوم، عودة الرحلات الجوية العسكرية للإقلاع من مطار العاصمة الأفغانية، مشيرا إلى أن مدرج المطار الذي اجتاحه، آلاف الراغبين بالفرار، بات خاليا من الحشود وعاد كثير من المدنيين إلى بيوتهم، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

النيابة العامة الأوزبكية تحذف من «تليجرام» بيانا عن طائرات أفغانية عبرت الحدود

حذفت النيابة العامة الأوزبكية، من قناتها الرسمية في «تليجرام» بيانا عن طائرات ومروحيات أفغانية عبرت الحدود خلال اليومين الماضيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المكتب الصحفي للنيابة العامة في أوزبكستان، نشر، في وفت سابق، على «تليجرام»، أن 22 طائرة عسكرية و 24 طائرة مروحية عسكرية من أفغانستان، عبرت بشكل غير قانوني حدود البلاد، السبت والأحد الماضيين وهي تحمل 585 عسكريا مسلحا.

وأوضحت «سبوتنيك أوزبكستان»، أن النيابة العامة الأوزبكية، قدمت اعتذار عن الخطأ، وقالت في بيان، إنه لم يتم التحقق بشكل كامل من المعلومات، ولم تكن مبنية على معطيات تم التحقق منها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة،