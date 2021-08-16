بايدن: لا يمكن لواشنطن الدخول في حرب بدلا من الجيش الأفغاني ضد طالبان

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لا يمكن أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب بدلًا من الجيش الأفغاني ضد حركة «طالبان»، التي استولت على العاصمة كابول، إذ إن القوات الأفغانية هي التي يجب أن تُدافع عن بلادها وليس للجنود الأمريكيين أن يضطلعوا بهذا الدور، مؤكدًا أنه لن يُكرر مرة أخرى الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي.

ترامب اتفق مع طالبان على انسحاب القوات الأمريكية في مايو 2021

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه حينما أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، كان الرئيس السابق دونالد ترامب، قد عقد اتفاقا مع حركة طالبان، وكان متفقا أن الجيش الأمريكي سينسحب بحلول مايو 2021، وخلال كل هذه الفترة كان يتم تخفيض أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان.

لو لم ننسحب من أفغانستان لحدث قتالا ضد طالبان

وأشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الأعداد قد انخفضت خلال تلك هذه اللحظة من 15 ألفا و500 جندي أمريكي إلى 2500 جندي أمريكي فقط في أفغانستان، حين كانت حركة طالبان في أقصى وجود عسكري لها، موضحًا أنه كان أمامه خيارين، إما الاستمرار بالاتفاق الذي أبرمه ترامب مع طالبان والخروج أو محاربة طالبان.

ما من وقت مناسب لسحب القوات الأمريكية

وتابع: «لم يكن أمامنا سوى الاستمرار في هذا الاتفاق وهو انسحاب القوات الأمريكية أو تصيعد النزاع، وبالتالي حال تصعيد النزاع سيتم إرسال مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين مجددًا للمشاركة في القتال، وبذلك نبدأ العقد الثالث من النزاعات، وكنت متيقن أنه ما من وقت مناسب لسحب القوات الأمريكية».