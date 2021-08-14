ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في بورصة نيويورك ليسجل 4467.74 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» عند الإغلاق، 6.91 نقطة أو 0.15% ليسجل 4467.74 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» بما يعادل 0.04% ليحقق 35513.07 نقطة

كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 13.22 نقطة بما يعادل 0.04% ليحقق 35513.07 نقطة، فيما صعد مؤشر «ناسداك المجمع» 6.02 نقطة أو 0.04% إلى 14822.29 نقطة.

وكانت إحصاءات أسبوعية لـ«بنك أوف أمريكا»، أظهرت، أمس الجمعة، أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يُسمى «بتداو ات القيمة»، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الماضي.

وقال البنك الأمريكي، إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في 8 أسابيع، بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في 10 أسابيع، فيما تلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار

وعزز عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأمريكي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65%.

وفي روسيا، أظهرت بيانات أولية، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الروسي نما 10.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، بعد أن انكمش في 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وانخفاض أسعار النفط العنصر الرئيسي في صادرات روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»

واشارت توقعات «البنك المركزي» الروسي، إلى أن الاقتصاد تعافى بالفعل إلى المستوى الذي كان عليه في أواخر 2019، وهو في طريقه للنمو ما بين 4% و4.5% في 2021، على الرغم من التشديد النقدي الحاد الرامي لكبح جماح التضخم الاستهلاكي.