مقتل شاب وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على الطرفين، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى المنشاه المركزي، وتبين أن سبب المعركة خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.

مشاجرة بالرصاص بسوهاج.. مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي ومصابي بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين.

تبين من المعاينة والفحص أن المشاجرة نشبت بين «مبارك.ع.ع.م»، 21 سنه عامل، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله لمشرحة المستشفى المركزي، و«ع. ع»، 20 سنة، عامل، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«عبد القادر.ع.ع»، 38 سنة عامل، مصاب بجرح رضي بالرأس، وطرف ثان «عبد الصبور.ب.ع»، 44 سنة، مزارع مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفي سوهاج العام، و«وجيه.ب.ع»، 50 سنة عامل، وجميعهم أبناء عمومة.

قوات الشرطة تلقي القبض على طرفي المشاجرة

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش، وتبادل الطرفان الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، واتهم الطرف الأول، الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه وفاة المذكور بسبب خلافات علي ملكية قطعة أرض زراعية بذات الناحية.

حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكلفت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.