«طالبان» تصدر عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة السابقة

أعلنت حركة «طالبان»، عفوا عاما عن مسؤولي الحكومة السابقة، داعية لاستئناف العمل بالمؤسسات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام أفغانية، أشارت في وقت سابق، إلى أن «طالبان» بدأت مصادرة وسحب الأسلحة من المدنيين في «كابول».

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش: «نتابع الأحداث المأساوية في أفغانستان ببالغ الحزن»، فيما أوضح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في بيان أمس الاثنين، أنه كان من الأجدى سحب القوات من أفغانستان بطريقة مختلفة تماما، موضحا: «ليس الأمر في أننا غادرنا أفغانستان، وإنما في الطريقة غير المهنية التي غادرنا بها!».

سناتور أمريكي: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان سيفتح الباب لشن هجمات إرهابية

بدوره، قال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، إن قرار إدارة بايدن بالانسحاب من أفغانستان سيفتح الباب أمام شن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف ريش، أن «طالبان» كانت دائما وستبقى إرهابية، وهي ستساعد على إعادة ظهور تنظيم «القاعدة»، ولا يمكن لـ واشنطن التعامل مع قادتها كحكومة شرعية.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرجي ‏لافروف التطورات في أفغانستان، وناقش المسؤولان، الوضع الأمني في أفغانستان، وجهود إيصال الأمريكيين ‏والأفغان إلى بر الأمان.‏

وكانت السفارة الروسية في أفغانستان، كشفت في وقت سابق، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني هرب من كابول مع 4 سيارات مليئة بالأموال، بقي بعضها في المطار لعدم تمكنه من نقلها كلها، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية

بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، التنسيق الدولي لمنع تحول أفغانستان لقاعدة للجماعات الإرهابية.

بنجلاديش ترفض إيواء أشخاص من أفغانستان

ورفضت بنجلاديش، الدولة الواقعة في جنوب شرق قارة آسيا، أمس الاثنين، طلبا أمريكيًا بإيواء أشخاص من أفغانستان لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أمس الاثنين، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع وفد سياسي أفغاني يزور باكستان حاليًا، إن «إسلام آباد»، مستعدة لتقديم إسهامات بناءة في إعادة السلام إلى أرض أفغانستان.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في وقت سابق، أنه لم تنفذ أي غارات جوية في أفغانستان خلال اليوم الأخير، لكنها قد تفعل في حال الضرورة.

إجلاء 2000 أفغاني

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، أن قوات أمريكية إضافية في طريقها للعاصمة الأفغانية، مشيرًا إلى أن المهمة الحالية تكمن بتأمين المطار، موضحا أن هناك 2500 جندي هناك للتنفيذ وسيرتفع العدد بحلول اليوم إلى 3 آلاف، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء 2000 أفغاني حصلوا على تأشيرة خروج.

وأعلنت الوزارة الأمريكية: «مهمتنا في كابول ليست قتالية، لكننا سندافع عن قواتنا ضد أي هجوم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية وقالت المملكة المتحدة، أمس الاثنين، إنه تم إرسال 200 جندي إضافي إلى العاصمة الأفغانية «كابول»، مشير إلى أن حوالي 900 جندي بريطاني سيقومون بتأمين رحلات الإجلاء في مطار المدينة الأفغانية.

إجلاء 350 بريطانيًا وأفغانيًا خلال الأيام المقبلة

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنه سيتم إجلاء 350 من مواطني المملكة المتحدة والأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية خلال الأيام المقبلة. وأشارت وزير الخارجية، دومينيك راب في تصريح، أن لندن تدرس عدد اللاجئين الأفغان الذين ستستقبلهم.

وكانت مصادر أمنية، قالت في وقت سابق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن طائرة حربية ألمانية هبطت في العاصمة الأفغانية لإجلاء رعايا أجانب وعاملين محليين أفغان.

ورفضت الخارجية الأمريكية، البت في موقفها تجاه ما إذا كانت تواصل الاعتراف بـ أشرف غني رئيسا لأفغانستان بعد مغادرته بلاده، وقال المتحدث باسم الوزارة، ردا على سؤال عمن اعترفت واشنطن به زعيما لأفغانستان: «هذا شيء نعمل عليه مع المجتمع الدولي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، على ضرورة ألا تعود أفغانستان معقلًا للإرهاب، معلنًا وصول طائرتين فرنسيتين تابعتين للقوات الخاصة إلى أفغانستان خلال ساعات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مفتي سلطنة عمان يهنئ أفغانستان بانتصار طالبان

وهنأ مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي، أعلى سلطة دينية في الدولة الخليجية، أمس الاثنين، الشعب الأفغاني على ما اعتبره نصرًا على الغزاة بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

فيما أكدت الكويت، أمس الاثنين، أهمية تعاون الجميع للحفاظ على أمن واستقرار أفغانستان وحقوق ومكتسبات الشعب الأفغاني، وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في أفغانستان.

ودعت الوزارة الكويتية، الأطراف الأفغانية كافة لضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنًا للدماء وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.