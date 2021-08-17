حكم وفضل صيام عاشوراء غدا.. يكفر ذنوب عام مضى

يحتفل المسلمون في كل مكان بالعديد من المناسبات الدينية التي تتخلل العام في أشهر مختلفة، ومن بين هذه الاحتفالات تحل اليوم وغدا ذكرى تاسوعاء وعاشوراء ، وتشهد محركات البحث عبر المواقع حكم وفضل صيام تاعسواء وعاشوراء، وفى هذا الصدد نبهت دار الإفتاء عبر عن موقعها فضل صيام يوم عاشوراء، واسترشدت بحديث رسول الله عن ابن عباس رضي الله عنهما : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في صحيحه.

الموعد الهجرى لصيام عاشوراء وتاسوعاء

ويحل يوم تاسوعاء، فى اليوم ووفقا للتاريخ الهجرى هو التاسع من شهر المحرم 1443، كما يحل موعد يوم عاشوراءغدا الأربعاء 10 من شهر المحرم 1443 هجريا والذي يوافق 18 أغسطس 2021 ميلاديا.

حكم صيام عاشوراء وتاسوعاء

وكثير من المسلمين يحرصون على فضل صيام يوم تاسوعاء ،وقالت وزارة الأوقاف :أنه يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء ،واسترشدت بالحديث النبوى المنقول عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في "صحيحه" .

أسباب صيام عاشوراء وتاسوعاء

من جانبه أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، فضل صيام يوم عاشوراء، مشيرا إلى أنه يكفر ذنوب عام مضى، بحسب حديث النبي، وحكى قصة هذا اليوم موضحا أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عائدا من إحدى سفرياته في العام الثاني من الهجرة ودخل إلى المدينة المنورة فوجد يهودا يصومون، فعندما سأل عن سبب صيامهم قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى فنصومه شكرا لله، فرد الرسول قائلاً: نحن أحق بموسى منهم.