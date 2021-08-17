البحوث الفلكية تبحث مع السودان التوسع في تركيب المحطات الزلزالية

عقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال استقباله وفدا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بدولة السودان الشقيق برئاسة الدكتورمحمد سعيد زين العابدين، رئيس الهيئة، اجتماعات اللجنة العليا لمشروع التكامل المصري السوداني في المسوح الجيوفيزيقية ودرء المخاطر الطبيعية، حيث تم مناقشة التوسيع فى تركيب المحطات الزلزالية الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى عمل الخرائط التفصيلية وتطبيقات طاقة الحرارة الأرضية.

وتناولت المباحثات التى أجريت برئاسة رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ومن الجانب السوداني المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، دراسة مكامن الخطر الزلزالى.

البحوث الفلكية: خرائط تفصيلية للزلازل بالشراكة مع السودان

وقال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية، إنّ المباحثات تبحث زيادة التعاون بين البلدين في مجال الجيوفيزياء ودراسة المخاطر الطبيعية والهيدرولوجية، بينما كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، عن أنّ المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين البلدين تشمل الدراسات وتوسيع تركيب المحطات الزلزالية الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى عمل الخرائط التفصيلية.

وعلى هامش الزيارة عقدت اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة بعنوان «ورشة العمل المصرية السودانية: افاق التعاون في تطبيقات الجيوفيزياء ودراسات المخاطر الطبيعية والهيدروجيولوجية والتنمية المستدامة»، بحضور أعضاء الفريقين ورؤساء معهد بحوث البترول المصرى ومركز بحوث الفلزات ورئيس جامعة الفيوم وعدد من قيادات البحث العلمى وأساتذة الجامعات المصرية والسودانية وممثلين لوزارة الدفاع ووزارة الرى وبعض الشركات العاملة في مجال التعدين.

وناقشت ورشة العمل الفرص المتاحة للتعاون بين مصر والسودان في الموضوعات المشتركة، حيث صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الاجتماعات تأتي تتويجا لعمل وتعاون طويل عبر السنوات الماضية شمل عدد من الفعاليات التدريبية وورش العمل والزيارات العلمية وتوجت خلال هذا العام بالبدء في تنفيذ مشروعات وأرصاد مشتركة.

ومن جهته، قال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية، إنّ المباحثات تدرس زيادة التعاون بين البلدين في مجال الجيوفيزياء ودراسة المخاطر الطبيعية والهيدرولوجية، موضحا أنّ السودان يسعى من خلال مشروع التعاون لتوسيع الدراسات والتخريط في بعض مناطق السودان وصولاً لعمل الكود الزلزالي السودان إلى جانب إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية ورفع القدرات للكوادر الجيوفيزيائية السودانية.