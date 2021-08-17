كيف يتم تقسيم معاش الميت حال طلاق بناته؟.. التأمينات تجيب

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 العديد من القواعد والشروط حول توزيع المعاش، ومن بينها أحقية الابنة المطلقة في الحصول على معاش أبيها المتوفى، ونصيب كل فرد من أفراد أسرة صاحب المعاش المتوفى، حيث أكّدت التأمينات أنَّه يشترط لاستحقاق الابنة لمعاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول أحقية تقسيم معاش الأب المتوفى على أختين مطلقتين، مشيرة إلى أنَّه إذا توفى صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّه في حال وجود ابنتين مستحقتين للمعاش يتمّ الحصول على المعاش كاملًا ويوزع بينهم بالتساوي، بشرط ألا تكون الابنة متزوجة، وفي حال وجود ابنة واحدة تحصل على ثلثي المعاش، وفي حال وجود زوجة المتوفى وابنتين مطلقتين تحصل الزوجة على نصف المعاش وتحصل الابنتين على نصف المعاش ويوزع بينها بالتساوي.

مستندات الحصول على معاش الأب المتوفى

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة مستندات للحصول على المعاش كالتالى:

- شهادة وفاة الأب صاحب المعاش أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- صورة قسيمة الطلاق للابنة المطلقة أو ما يثبت انفصالها.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّه يشترط لاستحقاق الأرملة المعاش، أنَّ يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما يشترط لاستحقاق الابن، ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ، الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.