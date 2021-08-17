«اختك ماتت».. تفاصيل هروب شاب بعد وفاة شقيقته داخل مستشفى بالقاهرة

الأخت تعاني من كهرباء زائدة في المخ، قرر شقيقها الذهاب بها إلى أحد المستشفيات؛ لتتلقى العلاج، الأخت تسير على قدميها وتتكئ على كتف شقيقها متشبثة بذراعيه، وصلا إلى المستشفى، وما إن دخلت غرفة الفحص، خرج الطبيب بعدها بدقائق ليخبره: «أختك ماتت»، وهو الخبر الذي وقع كالصاعقة على الأخ، ومن شدة الصدمة فر هاربًا يجول في الشوارع لا يدري أين يذهب؛ ما اضطر إدارة المستشفى إلى إبلاغ الشرطة؛ لشكها في أمره.

اختك ماتت

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من مستشفى الزهراء، يفيد بحضور شاب بصحبة شقيقته التي تعاني من كهرباء زائدة في المخ، مشيرًا إلى أن الفتاة توفيت أثناء إسعافها، وعندما قيل للشاب بأن «اختك ماتت» فرا هاربا من المستشفى تاركا جثة شقيقته.

على الفور انتقل فريق من المباحث إلى المستشفى، وتبين العثور على جثة فتاة تدعى «ياسمين حسين محمد عبدالرحمن» في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت ضبط وإحضار شقيق المتوفية.

نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح

كما قررت النيابة العامة نقل جثة الفتاة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء اسرة المتوفية لسماع أقوالهم.

تقرير الطب الشرعي

وقال مصدر بالطب الشرعي، لـ«الوطن»، إنه تم إجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية تؤدي للوفاة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الطبي بالمشرحة لتحليلها لبيان سبب الوفاة.

ضبط شقيق المتوفية

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط شقيق المتوفية، وبمواجهته بسبب هروبه من المستشفى تاركا جثه شقيقته، أوضح أنه ذهب بشقيقته للمستشفى؛ للكشف عليها حيث أنها تعاني من كهرباء زائدة في المخ.

وأضاف أن خبر وفاتها صدمه؛ لأنه لم يتوقعه نهائيًا حيث أنها ذهبت للمستشفى على قدميها، فلم يدري بنفسه سوى وهو خارج أسوار المستشفى يركض في الشارع، وقررت النيابة العامة إخلاء سبيله.