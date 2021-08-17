التصريح بدفن جثة شاب صدمته سيارة في الإسماعيلية

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، بتسليم جثة شاب لذويه، في الساعات الأولي من صباح اليوم، إثر وفاته في حادث علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

دفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية

وقالت المصادر إن النيابة العامة أمرت بتسليم الجثة لذويها لعدم وجود شبهة جنائية بحسب تقرير الطب الشرعي فيما كلفت بانتداب خبير فني من المرور لبيان سبب الحادث.

وكان الشاب لقي مصرعه خلال قيادته دراجة نارية، على طريق الإسماعيلية القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، فيما أُصيب نجله، 10 سنوات، بإصابات بالغة.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد بتصادم سيارة ودراجة نارية يستقلها شخص ونجله قرب مركز أبوصوير وتبين أنه في الأربعينيات من العمر، ويدعى «سالم عرفات سالم»، مقيم بمنطقة كوبري 4 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، توفي متأثرا بإصابته فور وصوله للمستشفى.

إيداع الطفل العناية المركزة

ونقل إسعاف الاسماعيلية الشخص المتوفي إلى ثلاجة مستشفى القصاصين المركزي فيما جرى إيداع نجله العناية المركزة وأشارت المصادر الطبية إلى أن الطفل في حالة حرجة مصابا بنزيف داخلي وكسور مختلفة ويحتاج إلى عدة تدخلات جراحية.

وكان الطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، شهد انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة مما تسبب في إصابة سيدة وطفلتها واثنين آخرين، وقال شهود عيان أن سيارة ملاكي تعرضت لاختلال في توازنها خلال سيرها بالطريق الدائري بالإسماعيلية مما تسبب في انحراف مسارها وتسبب الحادث في انقلاب سيارة ملاكي أخرى.