رائحة كريهة تقود إلى جثة متعفنة في غرفة النوم بالخليفة

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة الخليفة، ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

جثة متعفنة على سرير غرفة النوم

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن على سرير غرفة نومه، وفي حالة تعفن رمي كامل، مقيم بمفرده.

وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة؛ ما يؤكد عدم تعرضه للسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة متعفنة لشاب داخل شقته في السلام

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة لا تزال تجري تحرياتها حول واقعة العثور على جثة شاب يدعى «أحمد ع ع ر» في العقد الرابع من العمر، في حالة تعفن رمي كامل، داخل شقته في دائرة قسم أول السلام.

ونُقلت الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي، عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جثمان المتوفي وتم أخذ عينات من الجثة وإرسالها إلى المعمل الطبي والكيماوي؛ لبيان سبب الوفاة.