استقرار أسعار الذهب محليا وارتفاع طفيف عالميا

سجلت، أسعار الذهب، فى بداية تعاملاتها اليومية بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء 17أغسطس، استقرارا «بدون زيادة»، بالمقارنة بالارتفاع الطفيف فى الأسعار العالمية اليوم، خلال الفترة ذاتها من اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب محليا

واستقر سعر الذهب عند 895 جنيهًا لعيار 24 فى بداية تعاملات يوم الثلاثاء 17 أغسطس، وسجل عيار 21 نحو 783 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 671 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و264 جنيهًا.

سعر الأوقية

سجل سعر الأوقية، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، نحو 1.791.29 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاعا فى بداية التعاملات فى البورصات العالمية اليوم، حيث بيع عيار 24 بسعر 57.59 دولار بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، وسجل عيار 21 نحو 50.39 دولار، وبلغ عيار 22 نحو 52.79 دولار، وبيع عيار 18 بـ43.19 دولار.

تحركات الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية مدعومة بتراجع الدولا ر الأمريكى وسط تزايد المخاوف لدى المستثمرين من فيروس كورونا «دلتا» وهو ما عزز صعود المعدن الأصفر.

بينما سجلت أسعار المعادن تذبذبا واضحا اليوم، حيث سجل معدن الفضة ارتفاعا بنسبة 0.30% بنحو 23.865 دولار للأوقية، وتراجعت عقود البلاتين بنسبة 0.59% بتسجل حوالي 1.0015.65 دولار للأوقية، فيما هبطت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.90% بتسجل 2.580.00 دولار للأوقية.

سعر مناسب للشراء

وقال واصفى واصفى، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، فى تصريح لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار الذهب عالميا يعد طفيف ولم ينعكس على الأسعار المحلية، قائلا: «إنه ارتفاع بطعم الاستقرار»، مضيفا: «أن محلات الذهب تستعد لنتائج الثانوية العامة بتشكيلات مشغولات ذهبية خفيفة الوزن، أن الأسعار الحالية للمعدن الأصفر مناسبة جدا للشراء.