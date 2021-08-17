تلاحق مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا خلال الفترة الأخيرة، عدة أزمات منها رفض نقابة المهن الموسيقية منحه التصاريح اللازمة للظهور فى حفلات غنائية، فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل فى الساعات الماضية أخبار تفيد بنشوب مشاجرة بـ«الكراسي» بينه وبين مطرب المهرجانات نور التوت أمام إحدى البوابات فى مارينا.

حقيقة خناقة حمو بيكا ونور التوت في الساحل

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ«المشاجرة»، وفى المقابل ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مقطع فيديو لينفى ما تم تداوله قائلا: «والله مش حقيقي، وكلام كله كذب، وأي شخص هيكتب عني أى شئ خطأ سأتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده»، وعن تفاصيل المشكلة أوضح: «الموضوع إني شديت مع بودي جارد كلمني بطريقة وحشة في الساحل، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد حقود كداب».

حمو بيكا ونقابة المهن الموسيقية

ولم تكن تلك المشكلة الأولى التي يواجهها حمو بيكا خلال الأيام الماضية، ولكنه واجه مشكلة أخرى مع نقابة المهن الموسيقية برفض النقابة منحة تصريح للغناء في الحفلات، ما أدى إلى تناقل عدد من رواد مواقع التواصل أخبار تفيد بإلغاء حفل حمو في الساحل الشمالي، وهو مانفاه مصدر مقرب من حمو بيكا لـ«الوطن»، حيث أن حمو بيكا أقام حفله في سرية تامة، وطالب الحضور بعدم تسريب أى صور أو فيديوهات خاص من الحفل.

حمو بيكا يشارك في عرض مسرحي

ويتواجد حمو بيكا خلال الفترة الحالية بالساحل، حيث رشحه الفنان أشرف عبد الباقي لدور في مسرحيته الجديدة «شمسية و4 كراسي» التي تقام حالياً في الساحل الشمالي، وهو من بطولة أشرف عبد الباقي وأوس أوس ومحمد أنور وميريهان حسين ومحمد عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقى.