موعد تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢١ و مؤشرات القبول بالكليات علمى و أدبي

بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، والتي ظهرت منذ ساعات قليلة، أصبح طلاب وطالبات الأزهر الذين خاضوا امتحانات الأزهر لهذا العام علمى أو أدبي، يبحثون عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢١، وذلك من أجل ملء الرغبات وذلك حسب المجموع الذي تمكنوا من الحصول عليه في امتحانات 3 ثانوي أزهر هذا العام، وهي الامتحانات التي خاضها أكثر من 100 ألف طالب بالثانوية الأزهرية.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢١

وأعلن الأزهر أن فترة تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 تستمر لمدة شهر بدءًا من اليوم الثلاثاء، لكن جامعة الأزهر لم تعلن بعد موعد تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢١، حتى الآن، إلا أن هناك مؤشرات لدرجات القبول بكليات جامعة الأزهر، حيث أن الأزهر سوف يعلن عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية ٢٠٢١، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات.

وكشفت مصادر بجامعة الأزهر، عن موعد تنسيق ثانوية أزهر ٢٠٢١، أنّه من المتوقع أن يكون موعد تقديم طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية لتنسيق الأزهر 2021، بقسميها العلمي والادبي، وذلك في نهاية أغسطس الجاري وبداية سبتمبر المقبل.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 علمي

وتعتبر مؤشرات القبول بكلية الطب جامعة الأزهر من الكليات الأكثر بحثًا والتي يتم البحث عنها في محركات البحث، وحتى يتم معرفة تنسيق كليات العلمى بجامعة الأزهر 2021، فإن حتى الأن لا توجد مؤشرات للعام الحالي، ولكن يمكن استعراض تنسيق العام الماضي تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي، للوقوف على النتائج الأقرب لتنسيق الأزهر علمي 2021.

كلية الطب جامعة الأزهر بنين بالقاهرة 635 درجة.

كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات 620,5 درجة.

كلية الطب جامعة الأزهر بنين بأسيوط 632 درجة.

كلية الصيدلة جامعة الأزهر بنين بالقاهرة 628 درجة.

كلية الهندسة جامعة الأزهر بنين بالقاهرة 619 درجة.

كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين: 457 درجة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي

ويبحث عدد من الطلاب والطالبات الذين خاضوا الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 أدبي، وتستعرض «الوطن»، تنسيق كليات جامعة الأزهر أدبي، وذلك من خلال تنسيق العام الماضي.

كلية الدراسات الإنسانية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة 601 درجة.

الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة 581 درجة.

كلية التربية جامعة الأزهر بأسيوط 566 درجة.

كلية التربية الرياضية جامعة الأزهر بالقاهرة: 462 درجة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022

وحسب توقعات فإن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 - 2022، من المحتمل أن يشهد انخفاض هذا العام عن تنسيق كليات الأزهر 2020، وحسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فإن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بلغت 51.25%، وهي نسبة النجاح التي جاءت أقل من العام الماضي، وهو ما يشير إلى التوقاعت بانخفاض تنسيق الثانوية الأزهرية 2021-2022.