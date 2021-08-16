عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، بدأ طلاب الثانوي الأزهرية الذين نجحوا في الدور الأول لامتحانات الأزهر 2021، البحث عن تنسيق الكليات،حيث احتلت توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين و بنات، الأكثر بحثا عبر موقع جوجل.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وعن توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين و بنات، يكون تنسيق العام الحالي مختلفا بعض الشيء عن العام الماضي في الثانوية الأزهرية 2020، وللتسهيل على طلاب الأزهر قبل تنسيق كليات جامعة الأزهر 2021، سيتم استعراض توقعات تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات من تنسيق العام الماضي 2020.

ويختلف تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، عن تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، إذ جاء تنسيق كلية طب بنين القاهرة بواقع 611 درجة أي بنسبة 94%.

تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات

وجاء تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات في عام 2020، بنسبة مئوية أعلى من تنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، فتنسيق كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات جاء بواقع 620,5 درجة، أي بنسبة مئوية 95,46%.

عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

ويقع عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، داخل الحرم الجامعي، بجامعة الأزهر في مدينة نصر بالقاهرة.

عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات

ويقع عنوان كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، داخل الحرم الجامعي، بجوار كلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر في مدينة نصر بالقاهرة.

مصروفات كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين وبنات

وتختلف مصروفات الكليات سواء كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، أو كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، بين العام الدراسي والآخر، ومن المفترض أن يتجه الطالب أو الطالبة إلى مكتب شؤون الطلاب بالكلية، واتباع الخطوات كافة، حتى خطوة دفع الطالب مصروفات الكلية في الخزينة.