موعد تنسيق الأزهر 2021 وكل ما تريد معرفته عن مؤشرات القبول

موعد تنسيق الأزهر 2021، هذا ما يبحث عنه العديد من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، بعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020- 2021، والبالغ عددهم 106 آلاف و17 طالبا وطالبة.

موعد تنسيق الأزهر 2021

وقالت مصادر في جامعة الأزهر الشريف لـ«الوطن»، إنه لم يجري حتى الآن، تحديد موعد تنسيق الأزهر 2021، مشيرة إلى أنه من المقرر الإعلان رسميا عن الموعد خلال الأيام المقبلة، وأن الموعد المتوقع لفتح باب التنسيق لكليات جامعة الأزهر بنين وبنات لطلاب القسمين العلمي والأدبي من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، نهاية أغسطس الجاري وبداية سبتمبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن موعد تنسيق الأزهر 2021، يسبقه انتهاء جامعة الأزهر من اختبارات القدارات لطلاب الثانوية الأزهرية التي تجرى حاليا، ومراجعة وضع المدن الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع لمجلس الجامعة لتحديد قواعد التنسيق ومواعيده على ان يتم الانتهاء من عملية التنسيق قبل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2021- 2022 المقرر له التاسع من أكتوبر المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أنه عقب إعلان موعد تنسيق الأزهر 2021، سيجري فتح باب تسجيل الرغبات على الإنترنت في موقع التنسيق الالكتروني لجامعة الأزهر أمام 37 ألفا و294 طالبا وطالبة بالقسم العلمي والذين بلغت نسبت نجاحهم في الدور الأول 61.65%، و68 ألفا و723 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي والذين بلغت نسبت نجاحهم في الدور الأول 46.50%.

مؤشرات تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

وتشير التوقعات إلى أنخفاض مؤشرات تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر 2021-2022، مقارنة بمؤشرات تنسيق القبول في العام الدراسي الماضي 2020- 2021، حيث بلغت نسبة النجاح العام هذا العام في الشهادة الثانوية الأزهرية 51.25%، وهي نسبة اقل من العام الماضي الذي بلغت فيه 67.66%، وكانت نسب النجاح بالنسبة لطلاب القسمين العلمي والأدبي مرتفعة عن نسب النجاح هذا العام.