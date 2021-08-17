تزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عن موعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الثانوية العامة 2021، المُقرر أن يعتمدها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ليعقد بعدها مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل النتيجة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي من المُقرر أن يتحدث عن مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام، بعدما أعلن مجلس الوزراء، عن توقعات بأن تقل عن الحد الأدنى للقبول، خلال العام الماضي.

وزارة التربية والتعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد قليل عقب اعتماد الوزير لها

ومن المُقرر أن تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر الموقع الإلكتروني لجريدة «الوطن»، بعد قليل، عقب اعتماد الوزير لها، وتُتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر الموقع الإلكتروني، بعد دخول الطالب على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص به، لتظهر بعدها نتيجته بسهولة ويسر.

كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في منشور عبر حسابه على فيس بوك مساء أمس، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن اليوم الثلاثاء، ويتّبع الوزير التقليد المتعارف عليه، عبر تقديم التهنئة إلى أوائل الثانوية العامة، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتيجة.

وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة 2021: مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر اليوم

ونفى «شوقي»، في منشوره أمس، ما ذكر عن نسب النجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بـ«الشائعات»، موضحا أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعلن اليوم الثلاثاء، متمنيا خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكل الطلاب.

وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر «الوطن»

ولفت الوزير، إلى أن النتيجة ستتاح على المواقع الإخبارية، ومن بينها بوابة «الوطن» التي تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، عبر درجات المواد، والمجموع الكلي، وعقب إعلان النتيجة بـ3 ساعات، سيتم إعلان النتيجة بترتيب الطالب العام وفي كل مادة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.