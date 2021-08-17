باقٍ ساعات قليلة.. خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم

ينتظر طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات قليلة، إذ أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ اليوم الثلاثاء يشهد تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان ظهور النتيجة من خلاله في تمام الساعة 1 ظهرا، ثم بعد ذلك يتم تحميل نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو من خلال التطبيق الإلكتروني الموجود على التابلت الخاص بطلاب الثانوية العامة تحت مسمى «نتيجة الثانوية العامة».

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من سلسلة خدمات يومية، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم من خلال موقع «الوطن»، كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم

- أتاح الموقع الإلكتروني لجريدة «الوطن» إمكانية الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يبدأ اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا، ويمكنك الحصول على النتيجة من بوابة الوطن.

- إدخال بعض البيانات الأخرى حتى يستطيع الطالب تسجيل بياناته والحصول على النتيجة الخاصة به مثل رقم الجلوس.

- يختار الطالب الشعبة التي درس بها والتي ينتمي إليها.

- اختيار محافظة الطالب التابع لها حسب موقعه الجغرافي.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بطالب الثانوية العامة.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالراغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالاسم.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أعلن أنّه من المقرر تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 1 ظهرا، لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وإتاحتها وتحميلها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي مباشرة.

كما حرص الموقع الإلكتروني لجريدة «الوطن» على توفير خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة للطلاب، ليتم تحميلها على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني الخاص بها تيسيرا على الطلاب.