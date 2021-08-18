سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 18-8-2021 في البنوك

تباينت أسعار الدولار في مصر في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، ويهتم المواطنون بمتابعة الأسعار بشكل يومي، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، بلغ نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم، ليسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووفق بنك الإسكندرية سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فوصل لنحو 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي سجّل سعر الدولار، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجل سعر الدرهم الإماراتي سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجّل الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

أما اليورو فسجّل سعر صرفه في بنك مصر 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.